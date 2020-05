Troppi furbetti del buono spesa? Il comune sospende le domande e scattano i controlli

L’amministrazione Comunale di Castelvetrano ha pubblicato un avviso per informare la cittadinanza che a decorrere da domani , martedì 05 maggio , ci sarà la Sospensione Temporanea per l’assegnazione di Buoni Spesa in favore di soggetti in condizione di bisogno a seguito dell’emergenza da diffusione da COVID -19.

Alla luce delle numerose istanze pervenute alla III Direzione Organizzativa – Servizi al Cittadino – Ufficio dei Servizi Sociali, sulla base dei dati acquisiti, si è appurato che si è registrato un aumento non sempre giustificato dall’effettivo stato di bisogno. Per tale motivo l’ Amministrazione comunale ha in animo di effettuare un serio esame circa la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza, con particolare riguardo al godimento di misure alternative di sostegno al reddito e anche alla verifica e esaurimento della somme assegnate.

Si rende noto quindi che …









