Trapani. Quarta donazione materiale – Ospedale Sant’Antonio Abate

Proseguono le donazioni in favore del Sant’Antonio Abate. In questa prima giornata della fase 2, le associazioni Agorà e Trapani per il Futuro rappresentate dai presidenti Dario Gentile e Salvatore Novara, insieme a Flora Lorenzino e Giorgia Fontana, hanno provveduto a consegnare presso la direzione sanitaria dell’ospedale altro materiale acquistato grazie ai fondi raccolti online con le donazioni dei trapanesi e non solo. Nel dettaglio, si tratta di 400 tute integrali, 1000 calzari, 4000 guanti in lattice, 100 maschere facciali, 100 occhiali protettivi, 360 mascherine con valvola di tipo FFP2, 450 camici e 250 mascherine N95. Non bisogna abbassare la guardia ed è fondamentale mantenere alto il livello d’attenzione. Nei prossimi giorni, altro materiale in arrivo.









