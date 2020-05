Incidente, questo pomeriggio, in viale Regione Siciliana a Trapani. Due auto si sono scontrate all’altezza dell’incrocio con via Luigi Capuana. Secondo una prima ricostruzione, una mancata precedenza sarebbe la causa dello scontro. Nessun ferito grave ma solo tanta paura per le persone coinvolte. Si tratta dell’ennesimo incidente in quello che ormai è diventato un incrocio pericoloso.









