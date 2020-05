E’ stato a Paceco l’epicentro del terremoto che oggi, 4 Maggio, alle 19 e 15 è stato distintamente avvertito in tutta la parte nord della provincia di Trapani.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l’INGV, calcola l’intensità in 3.3. ML.

L’epicentro è tre chilometri a sud – ovest di Paceco, vicino Salinagrande.

E’ stato registrato ad una profondità di 8 km.

A Trapani e Marsala alcune persone si sono riversate per la strada ma per fortuna non si sono verificate scene di panico.









