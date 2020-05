Una scossa di terremoto é stata avvertita poco fa a Trapani e Marsala. Numerose le telefonate al commando provinciale dei vigili del fuoco.

Non si registrano danni a persone o a cose.

Il sisma è stato avvertito soprattutto nei piani alti delle abitazioni.

Dall’INGV il terremoto viene stimato alle 19 e 14, intorno ai 3,5 gradi.

Insomma, come primo giorno della fase 2 non c’è male …









