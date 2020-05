Scrive Vito, sull’Inps che si rifiuta di dare informazioni sulla sua cassa integrazione 

Gentile redazione, dal 10 marzo che anche io a 45 anni mi trovo in cassa integrazione sospeso, sposato con 2 figli da mantenere all’università, con affitto da pagare, studenti fuori sede e tutto ciò che serve a casa. Il mio datore di lavoro non può anticiparmi la cassa integrazione per cui sto aspettando con pazienza il pagamento della stessa.

Ma debbo sottolineare come l’Inps e la Regione siciliana a cui mi sono rivolto non mi hanno voluto dare informazioni sull’esito e la liquidazione dell’indennità asserendo scuse banali, del tipo che lo possono dare solo all’azienda come se io non sono terzo interessato, del tipo può chiedere al suo consulente, che naturalmente non sa quando verrà pagata.

In questo momento di solidarietà infinita in tutta l'Italia dove gli eroi dei medici, infermieri soccorritori, pulizieri, operatori ecologici, addetti ai supermercati e farmacie nessuno si è fermato, nessuno si &









