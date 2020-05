Scrive Teresa, sulla presa in giro del concorso per tecnici informatici all’Asp di Trapani

Salve, il mio nome è Teresa, 46 anni e da 4 anni in cerca di un lavoro stabile dopo aver perso il lavoro come segretaria presso un’azienda di abbigliamento. Ad oggi lavoro in smartworking presso una nota azienda di call center di Palermo direttamente a casa mia a Trapani senza dover abitare per forza a Palermo.

Come tanti ho partecipato ad un concorso presso l’ASP di Trapani per Tecnici informatici un concorso per il quale potrei avere forse come tanti qualche chance di vittoria visto che negli anni ho acquisito attestati di formazione e competenze professionali non indifferenti per questo ruolo. Ma la domanda è, dopo la scadenza del bando di concorso quando verrà espletata la procedura concorsuale? Vi ringrazio per aver portato durante questi 3 anni alla luce questo concorso che ormai viene definito MATUSALEMME. E’ mai possibile che dopo 3 anni non siano ancora state definite commissioni di esame, diario …









