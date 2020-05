Scrive Antonello Passalacqua, sul flop del progetto del Porto di Marsala

Giovedì 7 Maggio presso l’aula Consiliare, si terrà una riunione operativa per “riprendere in mano ogni determinazione per il porto di Marsala” alla presenza degli assessori Falcone e Cordaro e dei parlamentari marsalesi.

La tempestività della riunione dovrebbe rappresentare un segnale di speranza.

La puntuale cronistoria di Tp24, sull’inter per la realizzazione del porto di Marsala, ha fornito spunti, per i quali, la società civile e la politica, dovrebbero far sentire la propria voce.

Il 2020 avrebbe dovuto essere l’anno dell’inaugurazione del porto di Marsala, invece, è stato l’anno della revoca della Concessione Demaniale alla MYR.

I media hanno propinato immagini del Porto di Marsala tanto accattivanti quanto fuorvianti. Lo hanno descritto con centri commerciali, alberghi a 5 stelle, palestre, bar, ristoranti, parcheggi multipiano.

Questa narrazione ha fatto credere che si potesse realizzare uno spicchio di Dubai a Marsala.

