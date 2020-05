Rientri in Sicilia, dietrofront di Musumeci: “Adesso si può…”

Nello Musumeci fa marcia indietro. Dopo le polemiche degli ultimi giorni sul rientro dei fuorisede, Musumeci comunica l’apertura a chi vuole rientrare attraverso una comunicazione: «Bisogna allargare la maglia, e ne siamo consapevoli. Abbiamo chiesto al Ministero dei Trasporti i voli da Roma per Palermo e Catania da 2 a 4, sperando che Alitalia non speculi perché mi risulta che i costi dei voli, negli ultimi giorni, è inaccessibile e inaccettabile. Al tempo stesso, manteniamo le corse dei treni da Roma per Messina, e per quanto riguarda lo Stretto, chiediamo di passare da 5 a 8 corse. In relazione al dato epidemiologico, chiederemo di aumentare il numero di voli e corse. In effetti, il blocco per i casi di necessità non c’è mai stato; adesso allarghiamo e possono rientrare anche chi vuole ricongiungersi con i propri famigliari».

«Fase 2 sì! Rientri sì! Ma con …









Leggi la notizia completa