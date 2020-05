Noi, il coronavirus, la fase 2. Alcune cose che abbiamo da dirvi

Incredibile. Che evento. Non crederete ai vostri occhi. Amazing!

E ancora: terrificante! Roba mai vista. Inedito!

Quante volte, in questi ultimi anni, abbiamo utilizzato queste espressioni, soprattutto noi che lavoriamo nel mondo della comunicazione? Abbiamo trasformato tutto in un evento imperdibile, per creare attenzione, ed avere click, per essere visti, letti, condivisi. Visti, letti, condivisi.

Poi la storia ti prende di spalle, come sempre. E abbiamo vissuto un 2020 per il quale abbiamo esaurito gli aggettivi: è stato eccezionale, fuori dal comune, orribile, tremendo, chi l’avrebbe mai detto, cose da pazzi, la fine del mondo.

Ecco. Sono stati mesi eccezionali per davvero, quelli di marzo e aprile. E adesso, che si apre una nuova fase, una fase due, o uno e mezzo, parliamo un attimo di noi, di Tp24 e di Rmc 101. Di quello che abbiamo fatto, quello che siamo, quello che verrà.

Siamo stati impegnati in …









