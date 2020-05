Nautica da diporto e pesca sportiva, accolte le richieste

Accolte le richieste avanzate, al Presidente della Regione Nello Musumeci, con una nota a firma del Sindaco Giacomo Tranchida e dal Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Guaiana, relativamente ad interventi urgenti in favore della Nautica da Diporto e della Pesca Sportiva.

La nota inviata il 20 aprile scorso chiedeva un’attenta riflessione per salvaguardare la connessa vocazione turistica siciliana, che si sviluppa tramite la nautica da diporto, la pesca sportiva, e altre attività connesse, con migliaia di lavoratori del settore bloccati senza alcun futuro e certezze, con la sola ipotesi della Cassa Integrazione e le aziende sull’orlo del fallimento. Ora, il Dipartimento regionale della Protezione Civile Sicilia, con la circolare n. 12 del 2 maggio scorso a firma del Dirigente Regionale Calogero Foti, ha provveduto a fornire chiarimenti in ordine all’ambito di applicazione della disposizione di cui all’art. 8, co. 1 dell’Ordinanza del Presidente della …









