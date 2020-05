Musumeci apre al rientro in Sicilia: “Più treni e aerei, ok al ritorno per i familiari” – Giornale di Sicilia

Musumeci apre al rientro in Sicilia: “Più treni e aerei, ok al ritorno per i familiari” Giornale di SiciliaCoronavirus e Sicilia ancora “blindata”: Roma verso il nulla osta a Musumeci La SiciliaSicilia, pochi mezzi di trasporto e quarantena per chi torna. Scoppia la furia dei fuorisede Fanpage.itRetromarcia di Musumeci: “Rientro in Sicilia anche per chi deve ricongiungersi con famiglie” La RepubblicaCoronavirus Sicilia, situazione stabile. Iniziati i rientri dal Nord Corriere del MezzogiornoVisualizza la copertura completa su Google News









