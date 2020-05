Mazara. Regolamentazione acquisto e distribuzione derrate alimentari a famiglie bisognose

L’Amministrazione comunale stanzia 40mila euro

Con deliberazione di Giunta n. 85/2020 l’Amministrazione Comunale stanzia 40 mila euro nell’ambito del capitolo Mensa Sociale, regolamentando l’acquisto delle necessarie derrate alimentari e beni di prima necessità da distribuire direttamente ai nuclei familiari bisognosi.

Il provvedimento – si legge nella deliberazione di Giunta – si è reso necessario in quanto fino ad oggi le derrate alimentari erano state distribuite grazie alle donazioni effettuate da parte di generosi cittadini sia in denaro che attraverso prodotti alimentari, ma considerato che tali donazioni sono ormai quasi del tutto esaurite, si ritiene doveroso continuare a sostenere i cittadini bisognosi attraverso un servizio che utilizzi i fondi comunali

In particolare è disposta la predisposizione di pacchi standard del valore di € 40,00 ciascuno; all’esterno di ogni confezione sarà descritto dettagliatamente il contenuto; saranno inoltre predisposti pacchi dedicati ai minori …









