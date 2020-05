Il Comune di Marsala ha prorogato fino al prossimo 17 Maggio la sospensione del pagamento della sosta nelle “strisce blu” e del divieto di sosta per lo spazzamento delle strade.

La finalità, per il contenimento del Cironavirus, è favorire la permanenza a casa dei cittadini e limitare gli spostamenti dal domicilio solo per motivi di necessità.











