Mafia e droga: 25 arresti in Sicilia per traffico internazionale di stupefacenti

Sono accusati di traffico internazionale di cocaina, marijuana, hashish e crack, le 25 persone vicine a Cosa nostra, in particolare al clan Santapaola-Ercolano, arrestate questa mattina dalla Guardia di Finanza di Catania.

Il provvedimento del gip, su richiesta della Dda, ha disposto il carcere per 21 indagati e i domiciliari per altri quattro. L’operazione è stata eseguita dai militari del Comando provinciale di Catania con il supporto di quelli di Roma, Napoli, Palermo e dal Gruppo Aeronavale di Messina.

L’indagine ‘Shoes’ ha fatto luce su clan catanesi riforniti di droga dalla criminalità campana, albanese, calabrese e laziale ed è culminata con l’arresto in flagranza di sei corrieri di droga e il sequestro di 4 kg di cocaina, 52 kg di marijuana e 25 kg di hashish.

Agli arrestati oltre al traffico di sostanze stupefacenti, viene contestato di avere agevolato la famiglia Santapaola-Ercolano e di detenere armi.









