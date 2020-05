Lo Curto: “Far tornare l’informatico con passaporto italiano contagiato in Guinea”

“Rivolgo un appello al presidente della Repubblica Sergio Mattarella ed al presidente della Regione Nello Musumeci affinché, tramite i canali diplomatici, aiutino l’informatico con passaporto italiano Jesus Jaime Mba Obono a rientrare dalla Guinea equatoriale dove, da Palermo, si era recato per lavoro nei primi giorni dell’anno.

Jaime, sposato con una donna palermitana, è ricoverato nella regione africana per avere contratto l’infezione da coronavirus. Nei giorni scorsi le autorità sanitarie locali, dopo tante peripezie, hanno dato il parere favorevole al trasferimento in Italia tramite un aereotaxi che la moglie di Jaime, Chiara Beninati, è riuscita a noleggiare grazie alle donazioni raccolte sulla piattaforma GoFundMe. Serve, ora, un’autorizzazione del governo italiano affinché il volo possa essere fatto in modo da riportare nel nostro paese Jaime per curarsi in una delle due strutture sanitarie che si sono già …









