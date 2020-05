L’appello di una trapanese fuorisede a Musumeci: “Stanca di essere presa in giro”

Egregio Sig. Musumeci,

chi le scrive è una povera studentessa siciliana, per l’esattezza trapanese, che è rimasta bloccata a Siena per rispettare le regole.

Sono risalita in Toscana il 3 Marzo 2020 ed appena il giorno seguente il Governo ha decretato la chiusura delle università.

In quell’occasione non sono stata una persona vigliacca anzi, al contrario, piena di senso civico e così ho deciso di rimanere qui, senza fiatare e senza esitare, stando alle direttive nazionali.

Ma ora sono stanca!

Sono stanca di essere una delle poche che rispetta la legge. Non posso più stare zitta, sono troppo arrabbiata per farlo.

Mi sento sfiduciata e presa in giro.

Il nuovo decreto prevede la possibilità di poter tornare nella propria residenza, ma esattamente può spiegarmi come potrei raggiungerla? Forse potrei mettermi a rotolare oppure volare con una mongolfiera… con scarsi risultati.

Da giorni …









