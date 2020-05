Gibellina. Fila al cimitero nel primo giorno di riapertura

Gibellina. Con l’avvio della cosiddetta Fase 2, che ha permesso di poter provare a tornare a condurre una vita semi-normale, grazie alla riapertura di bar, pasticcerie e ristoranti (in modalità d’asporto per la consegna dei prodotti) e dei cimiteri, una delle prime esigenze di molti cittadini è stato proprio quella di recarsi nei luoghi di culto, chiusi ormai da due mesi, a causa dell’emergenza corona virus.

Non sorprende quindi la lunga fila presente questa mattina davanti il cancello d’entrata del Nuovo Cimitero di Gibellina, nonostante siano state chiarite le modalità d’ingresso (che deve avvenire in maniera contingentata, in ordine alfabetico. Inoltre non potranno essere presenti all’interno del cimitero più di 20 persone contemporaneamente). Questa nuova apertura, intanto, ha dato la possibilità a molte persone di potersi nuovamente recare al luogo di culto per poter far visita …









