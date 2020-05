Da oggi c’è un nuovo modello per l’autocertificazione dei propri spostamenti di chi si trova in Sicilia. Si tratta di un nuovo prestampato diffuso nelle scorse ore, che fa riferimento all’ultimo decreto del presidente del Consiglio, ma anche alle ordinanze del presidente della Regione Siciliana.

Ecco di seguito il modello in pdf che può essere scaricato e stampato

