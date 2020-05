Da oggi in Italia scatta la Fase 2. Le regole in vigore

Da oggi in Italia scatta la Fase 2. Il premier Conte su Facebook: «è quella della convivenza con il virus, una nuova pagina che dovremo scrivere tutti insieme». Circa 4,4 milioni di persone toneranno al lavoro. Sabato sul sito del governo sono state pubblicate le risposte (Faq, Frequently asked questions) a una serie di dubbi relativi al nuovo decreto del presidente del Consiglio che sarà valido fino al 17 maggio.

Sono consentiti solo gli spostamenti per incontrare i propri congiunti. È comunque fortemente raccomandato di limitare al massimo gli incontri con persone non conviventi. Devono però essere rispettati: il divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale di almeno un metro, l’obbligo di usare le mascherine per la protezione delle vie respiratorie.

Per il governo i «congiunti» sono: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno …









