Coronavirus, c’è un nuovo guarito a Salemi. 5338 i tamponi effettuati nel trapanese

C’è un nuovo guarito a Salemi. Continua a diminuire il numero delle persone positive al Coronavirus in provincia di Trapani che sono in totale 51.

Sono distribuiti i casi per città: Alcamo 13; Buseto Palizzolo 0; Campobello di Mazara 3; Castellammare del Golfo 0; Castelvetrano 9; Erice 2; Gibellina 0; Marsala 2; Mazara del Vallo 3; Paceco 1; Salemi 6; Trapani 7; Valderice 5.

Il totale dei guariti sale a 67 e 5 sono le persone decedute. Restano 4 i ricoverati al Covid Hospital di Marsala, di cui uno in terapia intensiva. I tamponi effettuati da quando è iniziata l’emergenza 5.338 tamponi e 3.344 test sierologici sul personale sanitario.











