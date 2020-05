Coronavirus, c’è l’accordo Governo Cei. Sì alle messe prima della fine di maggio

Governo e Conferenza Episcopale Italiana hanno raggiunto l’accordo: sì alle messe il 24 o il 31 maggio.

“Esprimo la soddisfazione mia, dei vescovi e, più in generale, della comunità ecclesiale per essere arrivati a condividere le linee di un accordo, che consentirà, nelle prossime settimane, sulla base dell’evoluzione della curva epidemiologica, di riprendere la celebrazione delle Messe con il popolo”, sono le parole del presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il cardinale Gualtiero Bassetti.

Entro la fine del mese, come indica Avvenire, si potrebbe tornare a tutte le liturgie. Non è improbabile, secondo il giornale della Cei, che l’Eucaristia con la presenza di fedeli possa riprendere già per l’Ascensione o per la Pentecoste, il 24 o il 31 maggio.









