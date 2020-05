Coronavirus, c’è la conferma per la cassa integrazione e per il bonus autonomi

Il nuovo decreto che il Governo approverà a breve tra gli aiuti prevede il bonus per i centri estivi, il reddito di emergenza che si potrà integrare con quello di cittadinanza a maglie più larghe. Ci sarà il rinnovo del bonus autonomi, che per il mese di maggio sarà 1000 euro ma solo per le categorie più in crisi.

Ci sarà nel pacchetto anche l’incentivo a comprare bici e monopattini per decongestionare i mezzi pubblici, con i negozi pronti a riaprire a breve non appena ci sarà l’ordinanza del Mise.

La Cassa integrazione e cassa in deroga saranno rinnovate per altre 9 settimane: in tutto diventano 18 settimane di ammortizzatori che si potranno chiedere in una finestra di altri sei mesi, fino a fine ottobre. I tempi per vedere gli accrediti sul conto corrente dovrebbero essere più rapidi, perché la richiesta …









