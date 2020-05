Castelvetrano, commemorazione dei defunti durante la pandemia

Mercoledì 6 maggio alle ore 16:00 davanti la cappella del cimitero di Castelvetrano, rispettando le norme previste dal decreto ministeriale, il sindaco di Castelvetrano Enzo Alfano e l’Arciprete Giuseppe Ivan Undari, commemoreremo le persone decedute in queste settimane e che a causa della pandemia siamo stati costretti a salutare in modo inadeguato.

Una liturgia della Parola ed una cerimonia civile per esprimere più compiutamente il nostro saluto e trovare la forza per ripartire.

