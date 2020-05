Alcamo, in distribuzione le mascherine donate dalla Protezione Civile Regionale

Da qualche giorno la Protezione Civile Comunale di Alcamo sta distribuendo le mascherine monouso di chirurgiche che ha ricevuto dalla Protezione Civile Regionale.

“Le mascherine sono in corso di distribuzione dichiara – l’assessore alla Protezione Civile del Comune di Alcamo Fabio Butera alle famiglie più bisognose che in queste settimane di crisi sanitaria hanno usufruito del bonus alimentare o della spesa solidale nonché al personale socio/sanitario e agli ospiti delle Residenze per anziani. I dispositivi di protezione individuale sono stati consegnati anche a quegli uffici comunali che gestiscono servizi essenziali quali ad esempio: acquedotto, servizi cimiteriali, protezione civile, polizia municipale, etc. La distribuzione sta avvenendo attraverso il sistema di logistica a cura delle associazioni di volontariato della protezione civile comunale, Croce Rossa, Fire Rescue, ANPAS, Scout, che ringrazio per la disponibilità e per il prezioso contributo, che ormai da due mesi, …









