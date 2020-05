Ultimo giorno di lockdown totale. Sicilia off-limits per tutto maggio. I dati del virus

Ultima domenica di lockdown totale in Sicilia. Ultima domenica di fase uno. Da anche in Sicilia e in provincia di Trapani cominciano le graduali riaperture previste prima dal decreto del premier Conte poi dall’ordinanza del governatore siciliano Musumeci.

Una graduale riapertura che sa anche di test sulla capacità di contenere la diffusione del virus sull’Isola. Mentre ieri si sono registrati pochi casi, ma anche pochi tamponi, la Sicilia che riapre lo fa sperando che i buoni risultati in termini sanitari possano far ripartire anche l’economia.

Il Presidente della Regione, Nello Musumeci, è cauto. E per questo è deciso a mantenere l’isola blindata, per arrivare a quota zero contagi. Nessuno può entrare sull’Isola, se non per ragioni particolare. Il governatore ha lasciato intendere che maggio sarà un mese di monitoraggio e che se le cose migliorano a giugno …









