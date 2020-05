Trapani, i consiglieri di maggioranza all’attacco: “Noi siamo i buoni”

Nella giornata del primo maggio la giunta trapanese, presieduta dal sindaco Giacomo Tranchida, ha adottato il provvedimento che prevede una serie di misure e di aiuti per le piccole imprese, attività commerciali, che hanno subito lo stop in seguito all’emergenza da Covid-19.

Lo scontro si è consumato qualche giorno fa in consiglio comunale tra i consiglieri che hanno votato favorevolmente un emendamento presentato da Anna Garuccio e Giuseppe Lipari, con cui si prevedeva il non pagamento della Tari per tutte le attività che non hanno avuto introiti negli ultimi due mesi.

E’ di ieri un documento, molto pesante, a firma di tutta la maggioranza consiliare che prende le distanze dalla Garuccio e da Lipari, quindi anche da tutti i consiglieri che hanno votato favorevolmente.

Avere un pensiero contrario è lesa maestà, o tutti omogenei oppure nemici, anzi maligni.

Così la maggioranza taccia …









Leggi la notizia completa