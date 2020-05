Torta salata con speck e fontina filante ricoperti da spicchi di patate alla paprika

Scarse idee per i vostri pasti? Nulla da temere! GlutenFree4Sisters torna con l’appuntamento settimanale de ” La ricetta della Domenica”. Le quattro agguerrite sorelle dei fornelli hanno preparato una torta salata in pasta brisè con speck, fontina, patate, paprika, pepe e sale. Gusto sorprendente, accattivante come lo speck e croccante come la crosta.

Ingredienti per pasta brisè:

200 gr farina mix per pane (senza glutine)

100 gr Burro freddo a pezzettini

70 gr acqua ghiacciata

1 pizzico di sale

Procedimento:

Unire tutti gli ingredienti e amalgamarli. Si può scegliere di comprare la pasta brisè al banco frigo dei supermercati o crearla; GlutenFree4Sisters ha optato per la seconda ipotesi, creando il panetto e avvolto nella pellicola. Lasciare riposare almeno mezz’ora in frigo. Prendere una teglia di 24 cm, appianare l’impasto creando una base sottile e il composto eccedente arrotolarlo per formare il bordo. …









