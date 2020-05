Spiegone fase due: cosa si può fare e cosa no da domani in Sicilia 

Facciamo uno “spiegone” sulla fase 2, che comincia domani. Non è un liberi tutti. Si possono fare alcune cose, altre no. Serve buon senso. In Sicilia, poi, ci sono regole a parte.

Seconde case. Cominciando dalle seconde case: in Sicilia ci si può andare. Ma lì si deve restare. Non possiamo fare vai e vieni.

Congiunti. Li possiamo vedere. Chi siano è un mistero. Diciamo: i parenti stretti. E, per estensione: i fidanzati e i compagni. E gli amici? No.

Si può andare a correre? Si. Da soli.

E lo sport? Si, individuale e da soli.

I parchi e le ville sono aperti? Si. Ci si può andare, ma non creando assembramenti.

Mascherine e guanti? Obbligatori nei posti chiusi.

Matrimoni? Si. Ma solo sposi e testimoni.

Funerali? Si, ma 15 presenti al massimo. Il morto non conta.

Bar, ristoranti, e altro? Aperti, ma …









