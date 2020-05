Sicilia, stop alle tasse sul suolo pubblico per bar e ristoranti 

Sono tante le misure di aiuto previste dalla Finanziaria approvata dall’Ars ieri. Qui c’è l’articolo completo.

Per bar e ristoranti arriva un ulteriore sostegno per consentire la ripresa: viene consentito il cinquanta per cento in più di spazio per tavolini all’aperto ma, soprattutto, c’è l’esenzione dal pagamento della Tassa per l’occupazione del suolo pubblico nel 2020 per favorire l’apertura in sicurezza e sostenere la ripresa delle attività della ristorazione e di tutti i locali che utilizzano spazi esterni, che potranno sfruttare la stagione estiva per recuperare parzialmente i danni economici subiti per la chiusura forzata di queste settimane.

I mancati introiti dei comuni saranno poi recuperati attraverso un fondo regionale da 300 milioni di euro.









