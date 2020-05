Sicilia, i Gruppi di Volontariato Vincenziano continuano il loro impegno a fianco dei poveri

In Sicilia i Gruppi di Volontariato Vincenziano non si fermano con il Covid-19 e continuano il loro impegno a fianco dei poveri

L’impegno dei Gruppi di Volontariato Vincenziano non si è fermato nonostante la pandemia in corso, anzi ha saputo adattarsi alle nuove povertà e alle stringenti misure di sicurezza declinando ai tempi attuali l’azione e il pensiero di san Vincenzo de’ Paoli.

“È un momento difficile che richiede la collaborazione di tutti” spiega il presidente regionale della Sicilia dei Gruppi di Volontariato Vincenziano, GVV AIC Italia, Giovanni Morreale, lui stesso volontario del GVV di Santa Margherita di Belice, paese che nel 1968 ha vissuto il terremoto: “ma l’amore per il prossimo, il desiderio di aiutare, la solidarietà verso gli altri, in questo particolare momento, ha contagiato più del COVID 19”.

In tutta la Sicilia proseguono, nel rispetto delle …









Leggi la notizia completa