Ratzinger: “Nozze gay e aborto segno dell’Anticristo”

Nozze gay e aborto segni dell’anticristo. Lo dice l’ex Papa Ratzinger nella prefazione alla sua ultima biografia.

Benedetto XVI paragona il “matrimonio omosessuale” e l’“aborto” al “potere spirituale dell’Anticristo”. Le sue parole sono pubblicate all’interno di una biografia scritta dal giornalista tedesco Peter Seewald intitolata in tedesco “Ein Leben”.

“Cento anni fa – afferma Benedetto, “tutti avrebbero considerato assurdo parlare di un matrimonio omosessuale”. Mentre oggi, spiega, si è scomunicati dalla società se ci si oppone. E lo stesso vale per “l’aborto e la creazione di esseri umani in laboratorio”, aggiunge.

E ancora: “La società moderna è nel mezzo della formulazione di un credo anticristiano, e se uno si oppone, viene punito dalla società con la scomunica”. “La paura …









