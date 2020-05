 Petrosino, il Comune attiva un team di lavoro per il dopo emergenza Coronavirus

Il Comune di Petrosino inizia a pensare a quella alla ripartenza dopo l’emergenza Coronavirus. Lo fa con una iniziativa denominata “Petrosino Riparte” fortemente voluta dall’Amministrazione comunale di Petrosino, guidata dal Sindaco Gaspare Giacalone, che a partire da lunedì prossimo (4 magio) vedrà al lavoro un Team ad hoc composto da funzionari comunali ed esperti a servizio di tutte le attività e i cittadini petrosileni. Previsti anche 11 incontri tematici online.

A tal proposito, il Primo Cittadino dichiara: “Parliamo della ripartenza e chiariamo subito un concetto: non si tratta ancora del ritorno alla normalità, per quello dobbiamo aspettare statistiche più confortanti; si tratta, piuttosto, della fase di transizione dal totale lockdown alla normalità. Questa transizione è forse la parte più difficile da gestire dal punto di vista sociale ed economico. Perciò come Comune di Petrosino vogliamo affrontarla insieme …









