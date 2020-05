Mazara, prorogato fino al 31 maggio il servizio di raccolta rifiuti

Prorogato fino al prossimo 31 maggio 2020, il servizio di raccolta e trasporti rifiuti urbani e speciali assimilati, spazzamento e servizi igiene pubblica nel comune di Mazara del Vallo, a cura del raggruppamento d’imprese A.T.I. Tech Servizi/Icos/Ecoin. Lo ha deciso con una sua ordinanza urgente il Sindaco Salvatore Quinci.

La nuova ordinanza di fatto proroga gli effetti delle precedenti in materia ed in particolare la n. 43/2020 con la quale la prosecuzione del servizio era garantita fino alla giornata di oggi.

Dall’ordinanza si evince che il provvedimento è stato assunto in quanto un’eventuale interruzione del servizio avrebbe comportato “danni all’ambiente ed alla salute pubblica soprattutto nel corso dell’emergenza Covd19. Per l’aggiudicazione definitiva si resta in attesa che l’Autorità giudiziaria si esprima sui ricorsi in atto ed anche sulla revoca o conferma …









