Maura Gancitano ospite dell’Alberghiero di Erice, l’appuntamento sulla piattaforma di Google Meet

Dopo il seguitissimo Incontro con l’Autore con Giuseppe Lupo, organizzato il 24 aprile dall’Istituto Alberghiero ‘Florio’ di Erice in collaborazione con la Libreria Galli Salve – Ubik Erice, sulla piattaforma on line Google Meet, c’è grande attesa per il secondo appuntamento, con la stessa formula, in programma l’8 maggio alle ore 19 con Maura Gancitano, scrittrice, filosofa e fondatrice del progetto Tlon – che si occupa di filosofia e immaginazione, ricerca interiore, educazione di genere, letteratura – nonché ospite ricorrente di Otto e Mezzo, il programma condotto da Lilli Gruber su La7, che presenterà il libro scritto assieme ad Andrea Colamedici “Liberati della brava bambina”.

Attraverso otto storie che spaziano dal mito alla contemporaneità, gli autori raccontano l'altra faccia della luna e cioè come fin dagli albori dell'umanità, in saghe, leggende ed epopee letterarie, i …









