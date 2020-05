Marsala, da domani riapre il cimitero. Ingresso in ordine alfabetico

I cittadini marsalesi da domani potranno portare i fiori ai propri cari defunti al cimitero. Ma la fase 2 dell’emergenza Coronavirus prevede un ingresso regolato per continuare a mantenere il distanziamento sociale ed evitare assembramenti. A partire da domani a seconda del giorno della settimana si entrerà in ordine alfabetico, in base alla lettera iniziale del proprio cognome. E così il lunedì potranno andare le lettere A e B e così via.

A seguito dell’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana, infatti, i sindaci hanno la facoltà di disporre l’apertura dei cimiteri. Il provvedimento del sindaco Alberto Di Girolamo dispone la riapertura del Cimitero di Marsala a decorrere da domani.

“Anche in questa fase di parziale ripresa di alcune attività e riapertura di alcuni siti, afferma il sindaco Di Girolamo, è comunque obbligatorio continuare ad osservare le regole comportamentali …









