L’omaggio a chi lotta contro il Coronavirus dei bambini di Trapani

I bambini del IV Circolo Didattico “G. Marconi” di Trapani diretto dall’Ing. Ignazio Monticciolo, per celebrare la festa del 1° maggio, nonostante siano in quarantena, hanno voluto fare sentire la loro voce e ringraziare i lavoratori impegnati in prima linea nella lotta al Covid-19.

Gli alunni, con gli occhi dell’innocenza, non smettono di sognare convinti che, con l’impegno, con la tenacia e con la passione, i sogni si possono realizzare e che, anche se sottovoce, possono fare del bene all’umanità intera.

Loro, grazie anche alla comunità scolastica e al territorio, continuano la loro formazione a distanza affinché l’emergenza non offuschi i loro progetti futuri, ma rafforzi l’entusiasmo e la fiducia e restituisca il coraggio, il desiderio di osare e ricominciare insieme per diventare piccoli, grandi cittadini di domani.











