Intervista a Ciccio Mannella: “Grazie Trapani, mi sento gratificato da tutta la vita”

Per un amante della pallacanestro, intervistare Ciccio Mannella non può che rappresentare un’emozione straordinaria, vera, profonda. La leggenda del basket trapanese di tutti i tempi, come hanno da poco decretato i tifosi granata, è rimasta nella mente di tutti coloro i quali hanno vissuto “l’epoca d’oro” della Pallacanestro Trapani. Annate ricche di gioie, dolori, spareggi e tanta passione. Quel cuore granata che ancora oggi batte forte.

D: Il tempo passa ma dopo 30 anni sei ancora l’idolo indiscusso della pallacanestro trapanese. Che emozione provi?

R: “È una grande soddisfazione. Penso che sia un premio all’impegno ed alla tenacia. La mia è stata una scelta di vita: nasco in Toscana e vengo al sud. Rispetto a quello che fanno gli altri, io ho fatto l’esatto contrario. Nella mia vita sono stato anche contraddittorio con me stesso. …









