Il messaggio del Primo Maggio delle donne siciliane che lottano

Nella giornata del 1° maggio, che unisce le lavoratrici e i lavoratori di tutto il mondo nella lotta per i loro diritti, le donne siciliane, da Palermo a Catania, da Messina a Pantelleria , fino a Marsala, hanno voluto lanciare un messaggio di lotta nonostante l’isolamento a cui si è costretti, tutte e tutti.

Con un video postato sui social, coordinate con collettivi e movimenti femministi di tutto il mondo, hanno voluto rompere la solitudine di questi mesi per ribadire che la loro lotta e le loro pratiche femministe non si sono mai fermate, anche nell’ambiente domestico. Lo sciopero vive nelle lotte, i collettivi siciliani di “Non Una di Meno”, non si sono mai fermati, nonostante la quarantena, hanno portato avanti in questi giorni azioni sui social e creato dei podcasts per spezzare la solitudine: Isolate ma mai Sole , di Non una di meno Palermo e Mat(t)a di …









