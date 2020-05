Gibellina. Da domani riaperto il cimitero. Ingressi contingentati e in ordine alfabetico

Gibellina. Con l’entrata in vigore della nuova ordinanza del 30 aprile, il Presidente della Regione Nello Musumeci ha predisposto la riapertura dei cimiteri, con la possibilità quindi da parte dei cittadini di poter nuovamente far visita ai propri defunti.

L’amministrazione comunale, in seguito a tale decisione, e dopo aver ascoltato il parere del responsabile dell’Area tecnica, ha disposto già dalla giornata di domani, lunedì 4 maggio, la riapertura del Cimitero comunale, assicurando adeguate misure che evitino l’assembramento di visitatori e garantendo la distanza interpersonale.

L’ingresso al cimitero avverrà secondo le seguenti modalità.

• Innanzitutto la durata massima della visita è stata fissata in un’ora, con modalità contingentata, per un massimo di 20 visitatori per volta, secondo la seguente turnazione alfabetica. Lunedì, mercoledì e venerdì i cognomi con la lettera dalla A alla …









Leggi la notizia completa