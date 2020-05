“Genti 2.0”, il nuovo brano dei “Musicanti” con Giovanni Gulino

“…sunnu li passiuna chi fannu granni la genti, sunnu li penseri chi fannu moviri a genti e sunnu l’occhi d’un picciriddru e li manu senza nenti, sunnu la fami e la spiranza chi fannu viva la genti…”.

Si chiama “Genti 2.0”, il brano registrato dai “Musicanti” di Gregorio Caimi assieme a Giovanni Gulino, il frontman dei Marta Sui Tubi. Un lavoro, un brano realizzato in questi giorni di quarantena, con tutti i protagonisti della band marsalese e Gulino che si sono ritrovati a registrare in uno studio di registrazione atipico, quello di casa propria, per mettere assieme un brano dalle forti emozioni.

“Abbiamo voluto fissare in musica questo periodo della nostra vita suonando e cantando da casa “Genti” – le parole di Gregorio Caimi -. Un brano che raccoglie emozioni e stati d’animo che penso si adattino a quelle vissute in questi giorni. Un grazie particolare a …









