Fondi a Comuni e zone rosse. Il sindaco di Salemi: “Segnale di attenzione”

“L’istituzione di un Fondo perequativo da 300 milioni di euro per sostenere i Comuni, enti su cui graveranno le prime conseguenze dell’emergenza economica causata dal coronavirus, è certamente un segnale di attenzione da parte dell’Assemblea regionale siciliana nei confronti dei sindaci e delle loro comunità.

Un sostegno rimpinguato grazie al lavoro del gruppo parlamentare del Pd e del deputato trapanese Baldo Gucciardi”. Lo afferma il sindaco di Salemi, Domenico Venuti, commentando l’approvazione di una modifica alla legge di stabilità regionale, proposta dal Partito democratico in commissione Affari istituzionali e confermata dall’Aula. Il fondo consentirà ai Comuni di compensare le minori entrate che possono derivare dalla riduzione dei tributi locali che gravano sugli operatori economici come ristoranti, bar e attività turistiche. Prevista anche la possibilità per i Comuni di stabilire una indennità aggiuntiva nei confronti di chi è stato impegnato “nelle attività direttamente connesse …









