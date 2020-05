Covid-19, a Salemi seconda tranche di domande per i buoni spesa

Venuti: “Adesso Stato e Regione sostengano le imprese”

SALEMI – Prenderà il via lunedì 4 maggio a Salemi la seconda fase di richieste per l’ottenimento dei buoni spesa messi a disposizione dal Comune attraverso le risorse stanziate dal governo nazionale e destinate alla solidarietà alimentare a seguito dell’emergenza Covid-19. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Domenico Venuti, ha approvato la delibera di giunta che dà l’ok alla seconda tranche di aiuti alle famiglie che vivono un momento difficile per via del blocco totale delle attività: le risorse residue rimaste a disposizione del Comune sono circa 35.000 euro, rispetto allo stanziamento iniziale di 96.358 euro che era stato deciso dal governo. Le domande potranno essere presentate a partire da lunedì.

“Diamo il via a questa importante seconda tranche di aiuti alle famiglie – afferma Venuti – utilizzando tutte …









Leggi la notizia completa