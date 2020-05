Coronavirus, tornano a diminuire i casi nel trapanese. L’aggiornamento dalle nove province

Tornano a diminuire i casi di Coronavirus in provincia di Trapani. Altre 4 persone sono guarite, sono tutte di Castelvetrano. Sono 52 le persone attualmente positive al Coronavirus. Su circa 200 tamponi effettuati negli ultimi due giorni nessuno ha dato esito positivo.

Così sono distribuiti i casi per città: Alcamo 13; Buseto Palizzolo 0; Campobello di Mazara 3; Castellammare del Golfo 0; Castelvetrano 5; Erice 2; Gibellina 0; Marsala 2; Mazara del Vallo 3; Paceco 1; Salemi 7; Trapani 7; Valderice 5.

Con i quattro di Castelvetrano il totale dei guariti sale a 66. Sono sempre 5 le persone decedute. Restano 4 i ricoverati al Covid Hospital di Marsala, di cui uno in terapia intensiva. Da quando è cominciata l’emergenza sono stati effettuati 5.295 tamponi e 3.344 test sierologici sul personale sanitario. Mentre il totale dei contagiati riscontrati in provincia di Trapani sono stati 123 compresi guariti e deceduti.

