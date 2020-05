Coronavirus, Musumeci dà il via libera al tennis e ad altri sport individuali

C’è il via libera di Musumeci per la riapertura dei circoli di tennis e per altri sport individuali. Con la nuova ordinanza c’è l’ok per il ritorno allo sport per i circoli sportivi, associazioni e società purché avvenga all’aperto.

Oltre al tennis potranno riprendere con regolarità anche il ciclismo, canottaggio, canoa, golf, vela ed equitazione. I circoli dovranno dimostrare la sanificazione degli spazi comuni e degli spogliatoi. Sui campi da tennis resta valida la regola del distanziamento sociale tra i giocatori.









