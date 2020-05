Coronavirus, Base Riformista (PD): “Le famiglie siciliane aspettano ancora”

In Sicilia si attende ancora la Cassa Integrazione. “Qualche giorno fa l’Assessore regionale al Lavoro Antonio Scavone aveva garantito che gli uffici avrebbero evaso da 2.000 a 2.500 pratiche al giorno e invece, delle oltre 37.000 pratiche inoltrate sono solo 1.800 quelle lavorate è più di 35.000 sono ancora bloccate in coda nei terminali degli Uffici Regionali. Il Presidente Musumeci” – concludono – “si attivi immediatamente per mettere fine a questa vergogna”.

A ricordarlo sono Marco Guerriero e Nino Vullo, rispettivamente Portavoce Regionale di Base Riformista, area moderata del Partito Democratico e esponente di punta del coordinamento di Catania. Più di 135.000 famiglie continuino ad aspettare l’esito delle richieste di Cassa Integrazione in Deroga prevista dal Decreto Cura Italia.









Leggi la notizia completa