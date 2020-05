Cimitero di Castelvetrano, visite non prima del 6 maggio

Si è creata una certa confusione dopo l’ultima ordinanza del Presidente Musumeci in riferimento alla riapertura dei cimiteri a partire dal 4 maggio. Il Governatore della Regione Siciliana infatti ha lasciato che siano i sindaci a stabilire in che maniera verrà consentito l’accesso nel rigido rispetto di norme di prevenzione e precauzione. Alcuni Comuni hanno deciso di non aprire al momento i propri cimiteri, altri consentiranno l’accesso solo su prenotazione.

A Castelvetrano le visite ai propri defunti saranno possibili non prima di mercoledì 6 maggio. Lo ha confermato a CastelvetranoSelinunte.it il sindaco Enzo Alfano. Lunedì e martedì è prevista un’attività straordinaria di pulizia prima della riapertura che sarà comunque contingentata. Il Comune, infatti, dovrà evitare in tutti i modi che si creino assembramenti e sarà necessario un controllo agli accessi del camposanto.

Maggiori dettagli …









Leggi la notizia completa