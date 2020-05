Castelvetrano, pane “Arcobaleno” per le famiglie bisognose

Nella giornata di Sabato 2 Maggio si è svolta presso la sede della Caritas cittadina una prima tappa del progetto solidale messo in campo dalla condotta Slow Food Castelvetrano e Agro Selinuntino: alcuni soci hanno provveduto a portare il pane “ARCOBALENO” in mattinata preparato da alcuni panificatori e aiutato i volontari della Caritas a distribuirlo alle famiglie bisognose in precedenza contattate e convocate scaglionate in gruppi di 30, soluzione rilevatasi assolutamente azzeccata in considerazione della necessità di garantire il distanziamento sociale; il lavoro di distribuzione è stato completato con la consegna a domicilio del pane a quelle famiglie impossibilitate a venire a ritirarlo presso la sede della Caritas .

E’ stata un’esperienza emozionante e gratificante poter aver offerto con questo piccolissimo gesto di solidarietà , un attimo di conforto in questo triste periodo di emergenza sanitaria ed economica a chi senza distinzione di razza e/o colore …









