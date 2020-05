Arrivano 100.000 euro per i pontili dello Stagnone di Marsala 

Arrivano 100.000 euro per ristrutturare i pontili dello Stagnone di Marsala, che cadono a pezzi. Il finanziamento è stato inserito nella legge finanziaria della Regione Siciliana, approvata ieri, 2 Maggio 2020, all’Ars, su proposta di Eleonora Lo Curto, deputata regionale di Marsala.

Un segnale importante, sperando che i soldi arrivino al più presto e si ripari uno scempio denunciato più volte da Tp24.

In questo articolo raccontiamo la situazione aggiornata, con tutte le difficoltà della burocrazia e i limiti dell’ex Provincia.

Proprio all’ex Provincia, oggi Libero Consorzio, andranno questi soldi, con la speranza che facciano presto e bene, e non si porti avanti questa situazione vergognosa.

Qui invece un video realizzato dalla nostra redazione.











Leggi la notizia completa