A Trapani è già fase 2. Famiglie al passeggio con i bambini 

Piccoli passi, a Trapani, verso la normalità. Anticipando la fase due che scatterà domani. Ora la gente è più fiduciosa. Questa mattina è uscita di casa.

Qualcuno si è seduto sulle panchine di viale Regina Elena, indossando le mascherine e mantenendosi a distanza di sicurezza. È il nuovo modo si socializzare, è il nuovo modo di relazionarsi é il nuovo modo di vivere.

Perché il virus c’e ancora e con esso bisogna convivere, rispettando le regole. Le strade, però, cominciano ad essere animate. Non c’è più il silenzio irreale dei mesi scorsi. Si sente il chiacchiericcio, il rumore delle auto. Rumore di vita che sembra rifiorire. Sul lungomare c’e chi passeggia. Chi corre e chi va in bicicletta. In giro anche bambini.

Si passeggia sulle mura di Tramontana. Sulla battigia sottostante un cane gioca con i suoi padroni, cullati dal dolce rumore …









